Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
35-й тур
Бордо
0 : 1
Ницца
01.05.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Марсель разгромно проиграл дома Лиону, но остался на 2-й позиции

«Лион» набрал 55 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице

  • 02.05.2022 00:59
  • 16 просмотров
  • 0 комментариев
Марсель разгромно проиграл дома Лиону, но остался на 2-й позиции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Франции «Лион» в гостях разгромил «Марсель» со счетом 3:0.

«Лион» набрал 55 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Марсель», несмотря на поражение, остался на 2-й позиции (65 очков).

Лига 1. 35-й тур

Марсель – Лион – 0:3

Голы: Люкеба, 55 (0:1). Дембеле, 76 (0:2). Токо Экамби, 88 (0:3).

Труа – Лилль – 3:0

Голы: Тардье, 43, пенальти (1:0). Угбо, 55, пенальти (2:0). Тардье, 86, пенальти (3:0).

Брест – Клермон – 2:0

Голы: Брассье, 60 (1:0). Мунье, 62 (2:0).

Лорьян – Реймс – 1:2

Голы: Зенели, 17 (0:1). Моффи, 32 (1:1). Туре, 59 (1:2).

Монако – Анже – 2:0

Голы: Бамба, 42, автогол (1:0). Бен-Йеддер, 61 (2:0).

Монпелье – Мец – 2:2

Голы: Делен, 24 (0:1). Мафута, 70 (0:2). Суке, 80 (1:2). Вахи, 90+1 (2:2).

Бордо – Ницца – 0:1

Гол: Делор, 74 (0:1).

Ланс – Нант – 2:2

Голы: Саймон, 8 (0:1). Саймон, 32 (0:2). Да Кошта, 67 (1:2). Калимуэндо, 81, пенальти (2:2).

Ренн – Сент-Этьен – 2:0

Голы: Майер, 41 (1:0). Майер, 84 (2:0)

События матча
74' ГОЛ ! Мяч забил Анди Делорт (Ницца).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности