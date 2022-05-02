Марсель разгромно проиграл дома Лиону, но остался на 2-й позиции

В матче 35-го тура чемпионата Франции «Лион» в гостях разгромил «Марсель» со счетом 3:0.
«Лион» набрал 55 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. «Марсель», несмотря на поражение, остался на 2-й позиции (65 очков).
Лига 1. 35-й тур
Марсель – Лион – 0:3
Голы: Люкеба, 55 (0:1). Дембеле, 76 (0:2). Токо Экамби, 88 (0:3).
Труа – Лилль – 3:0
Голы: Тардье, 43, пенальти (1:0). Угбо, 55, пенальти (2:0). Тардье, 86, пенальти (3:0).
Брест – Клермон – 2:0
Голы: Брассье, 60 (1:0). Мунье, 62 (2:0).
Лорьян – Реймс – 1:2
Голы: Зенели, 17 (0:1). Моффи, 32 (1:1). Туре, 59 (1:2).
Монако – Анже – 2:0
Голы: Бамба, 42, автогол (1:0). Бен-Йеддер, 61 (2:0).
Монпелье – Мец – 2:2
Голы: Делен, 24 (0:1). Мафута, 70 (0:2). Суке, 80 (1:2). Вахи, 90+1 (2:2).
Бордо – Ницца – 0:1
Гол: Делор, 74 (0:1).
Ланс – Нант – 2:2
Голы: Саймон, 8 (0:1). Саймон, 32 (0:2). Да Кошта, 67 (1:2). Калимуэндо, 81, пенальти (2:2).
Ренн – Сент-Этьен – 2:0
Голы: Майер, 41 (1:0). Майер, 84 (2:0)
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Анди Делорт (Ницца).
Источник — Sport.ua
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