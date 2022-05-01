ВИДЕО. Интер в гостях победил Удинезе и продолжает погоню за Миланом

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде победил «Удинезе» со счетом 2:1.
У миланского клуба отличились Перишич и Лаутаро Мартинес, а для «Удинезе» гол забил Игнасио Пуззетто.
«Интер» за 3 тура до конца чемпионата идет на втором месте и продолжает борьбу за скудетто, отставая от «Милана» на 2 очка.
Серия А. 35-й тур
Удинезе – Интер – 1:2
Голы: Пуссетто, 72 – Перишич, 12, Мартинес, 39.
Нереализованный пенальти: Мартинес, 40
Удинезе: Сильвестри, Перес, Удоджи, Молина (Соппи, 73), Мари, Бекао, Арслан (Самарджич, 46), Уоллас, Перейра (Яяло, 80), Саксесс (Пуссетто, 27), Деулофеу.
Интер: Ханданович, де Врей, Димарко (Д'Амброзио, 77), Дармиан, Шкриньяр, Гальярдини (Видаль, 74), Барелла (Весино, 90), Брозович, Джеко (Санчес, 74), Мартинес (Корреа, 74), Перишич.
Предупреждения: Мари, 38, Перейра, 65 – Весино, 90.
Судья: Киффи (Италия).
ГОЛ! 0:1. Перишич, 12 мин.
ГОЛ! 0:2. Мартинес, 39 мин.
ГОЛ! 0:3. Пуссетто, 72 мин.
|72'
|ГОЛ ! Мяч забил Игнасио Пуссетто (Удинезе).
|40'
|ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
|12'
|ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).
Источник — Sport.ua
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