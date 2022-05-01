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35-й тур
Удинезе
1 : 2
Интер Милан
01.05.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Интер в гостях победил Удинезе и продолжает погоню за Миланом

Два миланских клуба ведут упорную борьбу за скудетто

  • 01.05.2022 21:59
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ВИДЕО. Интер в гостях победил Удинезе и продолжает погоню за Миланом
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 35-го тура чемпионата Италии «Интер» на выезде победил «Удинезе» со счетом 2:1.

У миланского клуба отличились Перишич и Лаутаро Мартинес, а для «Удинезе» гол забил Игнасио Пуззетто.

«Интер» за 3 тура до конца чемпионата идет на втором месте и продолжает борьбу за скудетто, отставая от «Милана» на 2 очка. 

Серия А. 35-й тур

Удинезе – Интер – 1:2

Голы: Пуссетто, 72 – Перишич, 12, Мартинес, 39.

Нереализованный пенальти: Мартинес, 40

Удинезе: Сильвестри, Перес, Удоджи, Молина (Соппи, 73), Мари, Бекао, Арслан (Самарджич, 46), Уоллас, Перейра (Яяло, 80), Саксесс (Пуссетто, 27), Деулофеу.

Интер: Ханданович, де Врей, Димарко (Д'Амброзио, 77), Дармиан, Шкриньяр, Гальярдини (Видаль, 74), Барелла (Весино, 90), Брозович, Джеко (Санчес, 74), Мартинес (Корреа, 74), Перишич.

Предупреждения: Мари, 38, Перейра, 65 – Весино, 90.

Судья: Киффи (Италия).

ГОЛ! 0:1. Перишич, 12 мин.

ГОЛ! 0:2. Мартинес, 39 мин.

ГОЛ! 0:3. Пуссетто, 72 мин.

События матча
72' ГОЛ ! Мяч забил Игнасио Пуссетто (Удинезе).
40' ГОЛ ! Мяч забил Лаутаро Мартинес (Интер Милан).
12' ГОЛ ! Мяч забил Иван Перишич (Интер Милан).

Источник — Sport.ua

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