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Гарбинье МУГУРУСА: «Удивлена игрой Калининой, я ее совершенно не знала»

Испанская теннисистка не ожидала такого уровня сопротивления

  • 01.05.2022 19:59
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Гарбинье МУГУРУСА: «Удивлена игрой Калининой, я ее совершенно не знала»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарбинье Мугуруса

Девятая ракетка мира Гарбинье Мугуруса рассказала о поражении от Ангелины Калининой на турнире в Мадриде.
 
«Это был странный матч. На корте я была очень скованной. Если у меня и были возможности не проиграть этот матч, то я ими не смогла воспользоваться. Ангелина играла очень хорошо. Я удивлена ее игрой, ведь я ее совершенно не знала. В те моменты, когда у меня были брейкпоинты, не получилось их реализовать и я чувствую, что упустила матч в этих нескольких очках.
 
Конечно, я сейчас пытаюсь скрыть свое разочарование, потому что безусловно это ужасный матч с моей стороны. Я знаю, что многие ждут от меня хороших результатов на этом турнире, но это не тот турнир где я играю хорошо. Каждый раз, когда я приезжаю сюда, то думаю: «Посмотрим, тот ли это год, когда я смогу контролировать свои нервы и эмоции».
 
Что касается физического состояния, то я почувствовала небольшую проблему в икроножной мышце правой ноги и наложила повязку, чтобы перестраховаться. Обсудим с командой, нужно ли делать дополнительное обследование», – сказала Мугуруса.

Источник — Большой теннис Украины

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