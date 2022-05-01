В матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» переиграл «Лестер» со счетом 3:1, Сон Хын Мин отметился дублем, а также сделал ассист на Гарри Кейна.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
|79'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
|22'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
Источник — Sport.ua
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