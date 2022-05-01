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35-й тур
Тоттенхэм
3 : 1
Лестер
01.05.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Тоттенхэм – Лестер – 3:1. Дубль Сона. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 35-го тура АПЛ

  • 01.05.2022 19:38
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Тоттенхэм – Лестер – 3:1. Дубль Сона. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сон Хын Мин

В матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу «Тоттенхэм» переиграл «Лестер» со счетом 3:1, Сон Хын Мин отметился дублем, а также сделал ассист на Гарри Кейна.

События матча
90' ГОЛ ! Мяч забил Келечи Ихеаначо (Лестер).
79' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
60' ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
22' ГОЛ ! Мяч забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).

Источник — Sport.ua

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