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Ангелина КАЛИНИНА: «Не ожидала, что счет в матче с Мугурусой будет таким»

Украинка отдала сопернице всего три гейма

  • 01.05.2022 19:18
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Ангелина КАЛИНИНА: «Не ожидала, что счет в матче с Мугурусой будет таким»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала фантастическую победу над девятой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой на турнире в Мадриде (6:3, 6:0).
 
«Я не ожидала, что счет будет таким. Была очень сфокусирована и даже во время матча я не думала о счете. В первом сете я ощущала небольшое давление – было несколько очень тяжелых мячей, но когда я его выиграла, то почувствовала себя намного увереннее.
 
Сейчас я провожу гораздо больше матчей, чем в предыдущие годы, поэтому получаю гораздо больше опыта. Чем больше ты играешь с такими топ-игроками, тем больше чувствуешь себя как дома. В прошлом году я играла в основном на турнирах ITF, поэтому для меня было важно попасть в топ-100», – сказала Калинина.

Источник — Большой теннис Украины

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