Ангелина КАЛИНИНА: «Не ожидала, что счет в матче с Мугурусой будет таким»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировала фантастическую победу над девятой ракеткой мира Гарбинье Мугурусой на турнире в Мадриде (6:3, 6:0).



«Я не ожидала, что счет будет таким. Была очень сфокусирована и даже во время матча я не думала о счете. В первом сете я ощущала небольшое давление – было несколько очень тяжелых мячей, но когда я его выиграла, то почувствовала себя намного увереннее.



Сейчас я провожу гораздо больше матчей, чем в предыдущие годы, поэтому получаю гораздо больше опыта. Чем больше ты играешь с такими топ-игроками, тем больше чувствуешь себя как дома. В прошлом году я играла в основном на турнирах ITF, поэтому для меня было важно попасть в топ-100», – сказала Калинина.