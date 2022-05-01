Состоялся первый матч игрового дня в рамках 35-го тура Серии А.
«Ювентус» благодаря дублю Леонардо Бонуччи одержал победу над «Венецией».
Чемпионат Италии. 35-й тур
«Ювентус» – «Венеция» – 2:1
Голы: 1:0 – 7 Бонуччи, 1:1 – 71 Араму, 2:1 – 76 Бонуччи.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Бонуччи (Ювентус).
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил Маттиа Араму (Венеция).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Леонардо Бонуччи (Ювентус).
Источник — Sport.ua
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