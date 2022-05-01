В матче 35-го тура итальянской Серии А «Лацио» на выезде обыграл «Специю» со счетом 4:3.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Франческо Ачерби (Лацио).
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил Сергей Милинкович-Савич (Лацио).
|56'
|ГОЛ ! Мяч забил Петко Христов (Специя).
|54'
|ГОЛ ! Автогол забил Иван Проведель (Специя).
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил Кевин Агудело (Специя).
|33'
|ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
|9'
|ГОЛ ! Мяч забил Кельвен Амиан-Аду (Специя).
Источник — MEGOGO
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