Коваленко вышел на замену, Специя в ярком матче уступила Лацио

«Специя» в матче чемпионата Италии трижды позволила «Лацио» отыграться и в итоге проиграла со счетом 3:4, пропустив в компенсированное время.
Украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел на замену на 82-й минуте.
«Специя» имеет 33 очка и находится в 8 пунктах от зоны вылета.
Чемпионат Италии. 35-й тур
Специя - Лацио 3:4
Голы: Амиан, 9, Агудело, 35, Христов, 56 - Иммобиле, 35 (с пен), Проведель, 54 (в свои ворота), Милинкович-Савич, 68, Ачерби, 90+1
Источник — Sport.ua
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