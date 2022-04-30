Коваленко вышел на замену, Специя в ярком матче уступила Лацио

«Специя» в матче чемпионата Италии трижды позволила «Лацио» отыграться и в итоге проиграла со счетом 3:4, пропустив в компенсированное время.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел на замену на 82-й минуте.

«Специя» имеет 33 очка и находится в 8 пунктах от зоны вылета.

Чемпионат Италии. 35-й тур

Специя - Лацио 3:4

Голы: Амиан, 9, Агудело, 35, Христов, 56 - Иммобиле, 35 (с пен), Проведель, 54 (в свои ворота), Милинкович-Савич, 68, Ачерби, 90+1