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35-й тур
Специя
3 : 4
Лацио
30.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

Коваленко вышел на замену, Специя в ярком матче уступила Лацио

Команда пропустила в компенсированное время

  • 30.04.2022 23:39
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Коваленко вышел на замену, Специя в ярком матче уступила Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Специя» в матче чемпионата Италии трижды позволила «Лацио» отыграться и в итоге проиграла со счетом 3:4, пропустив в компенсированное время.

Украинский полузащитник Виктор Коваленко вышел на замену на 82-й минуте.

«Специя» имеет 33 очка и находится в 8 пунктах от зоны вылета.

Чемпионат Италии. 35-й тур

Специя - Лацио 3:4
Голы: Амиан, 9, Агудело, 35, Христов, 56 - Иммобиле, 35 (с пен), Проведель, 54 (в свои ворота), Милинкович-Савич, 68, Ачерби, 90+1

Источник — Sport.ua

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Комментарии
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    online
    Alehandro, 30.04.2022 23:48
    0
    Витя - красава: вышел, 0 полезных действий, на последней минуте обрезал - Лацио забил победный гол...
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