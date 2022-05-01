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Каннаваро может возглавить Эспаньол

Висенте Морено покинет должность главного тренера по окончании сезона

  • 01.05.2022 13:11
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Каннаваро может возглавить Эспаньол
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Каннаваро

Бывший защитник «Ювентуса», «Реала» и сборной Италии Фабио Каннаваро претендует на пост главного тренера «Эспаньола».

Ожидается, что Висенте Морено покинет должность главного тренера каталонского клуба по окончании сезона. По слухам, вакантный пост может занять обладатель «Золотого мяча-2006» Каннаваро.

У Каннаваро нет опыта работы тренером в европейском футболе. Он дважды возглавлял «Гуанчжоу Эвергранд» (2014-15 и 2017-2021), работал в «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (2016-17), «Аль-Насре» (2015-16) и сборной Китая (2019).

Источник — Mundo Deportivo

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