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Мирон МАРКЕВИЧ: «Легионеры обязаны повести за собой сборную Украины»

Специалист – о перспективах в матче с Шотландией

  • 01.05.2022 12:52
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  • 1 комментарий
Мирон МАРКЕВИЧ: «Легионеры обязаны повести за собой сборную Украины»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер национальной сборной Украины Мирон Маркевич высказался о перспективах команды Александра Петракова в матче против Шотландии в рамках квалификации на ЧМ-2022.

— Мирон Богданович, шансы в противостоянии Шотландии и Украины сразу после жеребьевки и сейчас отличаются?
— Здесь палка о двух концах. Да, шотландские сборники выступают в сильных чемпионатах, опыт у них солидный, но футболисты не роботы и к лету усталость где-то да будет сказываться. Конечно, и у нас есть ребята, которые играют в Европе, но в тоже время динамовцы и горняки не обременены соревновательным периодом. Так что здесь многое будет зависеть от тренерского штаба нашей команды, как он подведет коллектив к этому противостоянию. И очень важно, чтобы все лидеры сборной Украины были здоровы.

Лично я считаю, что у нас команда посильнее, чем шотландская, даже, несмотря на нынешнюю ситуацию, в которой оказался отечественный футбол. Нужно просто выйти и сыграть, как мы умеем.

— В какой форме, на ваш взгляд, сборники Динамо и Шахтера, если судить по их матчам в благотворительном турне?
— Эти матчи проходят без особого напряжения для футболистов, тем не менее, лучше проводить спарринги, чем просто тренироваться. Вся надежда, но сбор национальной команды, когда коллектив соберется в полном составе. Вот там нужно сработать по максимуму.

— Ваши впечатления от последних выступлений кандидатов в национальную команду в зарубежных чемпионатах? 
— В первой половине года ребята выглядят неплохо. Пусть не все получают должную игровую практику, но легионеры обязаны повести за собой команду. Мы это видели уже не один раз.

— Майские спарринги, четыре или пять официальных матчей в первой половине в июня… Хватит ли физической готовности подопечным Александра Петракова? 
— Посмотрим. Опять же, здесь важно, чтобы наставники сборной хорошо сработали. Вроде времени много, но его и немного. На мой взгляд, в поединке с Шотландией очень серьезно нужно отнестись к стандартным положениям, особенно возле наших ворот. Практически вся игра соперника строится на силовой борьбе, верховых передачах, стандартах… А у нас с этим ситуация обстоит не лучшим образом. Пока я уверен в одном, что наша команда выйдет на эту игру с сильными эмоциями, но как все сложится, увидим 1 июня.   

Источник — zbirna.com

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    online
    andi Mir, 01.05.2022 13:01
    -1
    Навіть читати не буду. Маркарєвіч іді на...
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