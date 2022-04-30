Виктор КОРНИЕНКО: «Украина и Шотландия будут в равных условиях»

Защитник национальной сборной Украины Виктор Корниенко оценил шансы команды обыграть Шотландию в стыковом матче отбора на ЧМ 2022.

«Шансы на победу есть всегда. Даже несмотря на то, что мы много пропустили, будем готовиться. Шотландия и мы находимся в одинаковых условиях, но мотивация будет выше у нас. Все прекрасно понимают почему.

У всех футболистов сборной есть характер. Мы наверстаем те обороты, которые у нас были и будем стараться показать максимальный результат», - сказал Корниенко.

Напомним, что поединок Шотландия - Украина состоится 1 июня.