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Виктор КОРНИЕНКО: «Вызов в сборную – лучшее, что может быть для меня»

Защитник «Шахтера» готов играть за сборную

  • 30.04.2022 14:06
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Виктор КОРНИЕНКО: «Вызов в сборную – лучшее, что может быть для меня»
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

Защитник «Шахтера» Виктор Корниенко поделился эмоциями от вызова в сборную Украины:

«Я украинец. Когда меня вызывают в национальную сборную, то это лучшее, что может быть для меня. Я должен защищать честь своей страны. Для меня это очень важно.

Мы говорили по телефону несколько раз с Александром Петраковым во время войны. О футболе говорили не так много. Прежде интересовались о безопасности друг друга. Первые разговоры были об этом. Потом уже больше общались напрямую об игре. Тренер спрашивал, поддерживаю ли я форму, каково мое самочувствие. Мы всегда были на связи.

Я отлично знаю Петракова. Это человек, который не будет отходить от своего. Он на первом месте ставит результат. Несмотря на то, что происходит сейчас, он будет продолжать требовать с нас».

Источник — ТК Футбол

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