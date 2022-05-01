В поединке 32-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» на своем поле проиграла «Бохуму» со счетом 3:4.
События матча
|85'
|ГОЛ ! С пенальти забил Милош Пантович (Бохум).
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Юрген Локадия (Бохум).
|62'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|30'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|18'
|ГОЛ ! С пенальти забил Эрлинг Холанд (Боруссия Д).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Геррит Хольтманн (Бохум).
|3'
|ГОЛ ! Мяч забил Себастьян Полтер (Бохум).
Источник — Setanta Sports Ukraine
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