Барселона хочет подписать Маркоса Алонсо

31-летний защитник лондонского «Челси» Маркос Алонсо является основным кандидатом каталонской «Барселоны» на позицию левого защитника.
По данным источника, испанец намерен вернуться в родной чемпионат этим летом. Каталонцы уже начали прямые контакты для изучения цены.
В этом сезоне Маркос Алонсо принял участие в 41 матче, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач.
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Источник — твиттер Фабрицио Романо
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