Атлетико хочет подписать защитника Челси

Диего Симеоне хочет видеть в команде Маркоса Алонсо

  • 23.01.2022 14:02
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Атлетико хочет подписать защитника Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Атлетико» проявляет интерес к левому защитнику «Челси» Маркосу Алонсо. Его хочет видеть в своей команде главным тренер «Атлетико» Диего Симеоне.

При этом осуществить трансфер испанскому клубу будет непросто: «Челси» не намерен отпускать Алонсо в январе. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

В нынешнем сезоне на счету Алонсо 1 гол и 3 ассиста в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 31-летнего испанца оценивается в 15 миллионов евро.

Вчера «Атлетико» вырвал волевую победу над «Валенсией» - 3:2.

Источник — Marca

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