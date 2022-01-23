Атлетико хочет подписать защитника Челси

«Атлетико» проявляет интерес к левому защитнику «Челси» Маркосу Алонсо. Его хочет видеть в своей команде главным тренер «Атлетико» Диего Симеоне.
При этом осуществить трансфер испанскому клубу будет непросто: «Челси» не намерен отпускать Алонсо в январе. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.
В нынешнем сезоне на счету Алонсо 1 гол и 3 ассиста в 27 матчах за «Челси» во всех турнирах. Трансферная стоимость 31-летнего испанца оценивается в 15 миллионов евро.
Вчера «Атлетико» вырвал волевую победу над «Валенсией» - 3:2.
Источник — Marca
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