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Роналду этим летом может вернуться в Реал

«Сливочные» заинтересованы в возвращении звездного португальца

  • 01.05.2022 11:55
  • 1360 просмотров
  • 1 комментарий
Роналду этим летом может вернуться в Реал
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду может вернуться в мадридский «Реал».

Чемпион Испании заинтересован в возвращении 37-летнего португальца. Сам Роналду также не против вернуться в «Реал».

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, где завоевал 15 трофеев. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года.

Источник — Mirror

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    April, 01.05.2022 13:21
    +1
    Как хорошо быть чемпионом.)
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