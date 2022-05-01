Роналду этим летом может вернуться в Реал

Нападающий английского «Манчестер Юнайтед» и национальной сборной Португалии Криштиану Роналду может вернуться в мадридский «Реал».

Чемпион Испании заинтересован в возвращении 37-летнего португальца. Сам Роналду также не против вернуться в «Реал».

Напомним, Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год, где завоевал 15 трофеев. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года.