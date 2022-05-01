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Виктор КОРНИЕНКО: «Последние два месяца было максимально не до футбола»

Защитник «Шахтера» оценил свою физическую форму

  • 01.05.2022 11:00
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Виктор КОРНИЕНКО: «Последние два месяца было максимально не до футбола»
© Instagram. Виктор Корниенко

Защитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал, в какой физической форме сейчас находятся футболисты.

«Все должны прекрасно понимать, что физическое состояние станет не таким, как было до войны. Потому что мы многое пропустили. Могу сказать, что когда у меня было время, я выходил и играл в футбол с ребятами, но его фактически не было. Старался по максимуму поддерживать форму, но все должны понять, что эти 2 месяца было максимально не до футбола»,- сказал Корниенко.

Источник — Футбол 1/2/3

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