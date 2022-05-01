Виктор КОРНИЕНКО: «Последние два месяца было максимально не до футбола»

Защитник национальной сборной Украины и донецкого «Шахтера» Виктор Корниенко рассказал, в какой физической форме сейчас находятся футболисты.

«Все должны прекрасно понимать, что физическое состояние станет не таким, как было до войны. Потому что мы многое пропустили. Могу сказать, что когда у меня было время, я выходил и играл в футбол с ребятами, но его фактически не было. Старался по максимуму поддерживать форму, но все должны понять, что эти 2 месяца было максимально не до футбола»,- сказал Корниенко.