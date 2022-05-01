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Андрей САНИН: «В Мариуполе будет футбол высокого уровня»

Город будет отстроен и станет красивее, чем был до этого

  • 01.05.2022 10:43
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Андрей САНИН: «В Мариуполе будет футбол высокого уровня»
© ФК Мариуполь. Андрей Санин

Вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин рассказал, каким он видит футбол городе в будущем.

«Уверен, что город будет восстановлен, несмотря на то, что на сегодняшний день он практически стерт с лица земли. Мариуполь будет отстроен и будет красивее, значительно лучше, чем был до этого.

А соответственно, в нашем городе должен быть футбол. Будет и детский футбол. Наши воспитанники будут представлять город на высшем уровне, я надеюсь на это. А может быть и на уровне европейского футбола. Мы делаем для этого все», - сказал Санин.

Источник — Футбол 1/2/3

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