Андрей САНИН: «В Мариуполе будет футбол высокого уровня»

Вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин рассказал, каким он видит футбол городе в будущем.

«Уверен, что город будет восстановлен, несмотря на то, что на сегодняшний день он практически стерт с лица земли. Мариуполь будет отстроен и будет красивее, значительно лучше, чем был до этого.

А соответственно, в нашем городе должен быть футбол. Будет и детский футбол. Наши воспитанники будут представлять город на высшем уровне, я надеюсь на это. А может быть и на уровне европейского футбола. Мы делаем для этого все», - сказал Санин.