В матче 35-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле уничтожил «Сассуоло» со счетом 6:1.
События матча
|87'
|ГОЛ ! Мяч забил Максим Лопес (Сассуоло).
|80'
|ГОЛ ! Мяч забил Амир Ррахмани (Наполи).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Дрис Мертенс (Наполи).
|19'
|ГОЛ ! Мяч забил Ирвинг Лосано (Наполи).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Виктор Осимхен (Наполи).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Калиду Кулибали (Наполи).
Источник — MEGOGO
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