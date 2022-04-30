Наполи отгрузил 6 мячей Сассуоло, Верона выиграла у Кальяри

В рамках 35-го тура итальянской Серии А «Наполи» на своем поле разгромил «Сассуоло» со счетом 6:1, а «Верона» на выезде выиграла у «Кальяри» (2:1).
Чемпионат Италии. 35-й тур
«Наполи» – «Сассуоло» – 6:1
Голы: Кулибали, 7 (1:0). Осимхен, 15 (2:0). Лосано, 19 (3:0). Мертенс, 21
«Кальяри» – «Верона» – 1:2
Голы: Барак, 8 (0:1). Капрари, 45 (0:2). Педро, 57 (1:2).
Источник — Sport.ua
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