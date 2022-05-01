Роман ЯРЕМЧУК: «Мы не можем приравнивать себя к подвигам ВСУ»

Нападающий «Бенфики» и национальной сборной Украины Роман Яремчук высказался о важности выхода главной команды на чемпионат мира 2022.

«Конечно, мы не можем приравнивать себя к подвигам ВСУ. Все, что мы можем сделать - это выложиться для победы. Нам нужно выполнить нашу работу с самым большим желанием, которое у нас когда-то было. Вот и все, а сравнивать нас, с этими героическими поступками – это преувеличение», - сказал Яремчук.