ЯРЕМЧУК: «Не ожидал, что будет столь огромная поддержка от португальцев»

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук рассказал, как португальцы помогают переселенцам во время войны.

«Честно говоря, я не ожидал, что будет столь огромная поддержка. Португалия такая страна, которая очень связана с Бразилией. Все, что показывают в Португалии - показывают и в Бразилии.

И произошел этот случай, когда показали меня по телевизору (когда забил Аяксу и показал футболку с гербом Украины - ред.), как я растрогался – это было по всей Бразилии. Это видели повсюду, и я получил нереальное количество SMS, в которых предлагали помощь. Готовы были давать квартиры, машины – все что угодно, чтобы люди приехали и жили. Большая любовь со стороны фанатов», - сказал Яремчук.