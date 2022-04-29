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Роман ЯРЕМЧУК: «КраСава молодец, что осмелился на такой шаг»

Форвард сборной Украины – про позицию российского блогера

  • 29.04.2022 12:00
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Роман ЯРЕМЧУК: «КраСава молодец, что осмелился на такой шаг»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук рассказал, как относится к российскому блогеру КраСаве, который недавно записал интервью с Андреем Ярмоленко, Дарио Срной, Андреем Ворониным и Александром Алиевым про войну в Украине. Интервью вызвало неоднозначную реакцию футбольного мира. Некоторые осуждали блогера, что он поздно высказался о войне в Украине, многие поддержали россиянина.

«У каждого свое мнение на этот счет. Самая главная задача этого видео, как я понял, - это попытаться всеми возможными способами донести русским людям правду, происходящую в Украине.

Не будет разницы, кто приедет и когда он захотел говорить правду. Самое главное для нас, чтобы футбольные люди, футболисты, известные звезды это делали. Они должны это видеть, возможно, дойдет до одного, двух, трех – это уже победа, маленькая, но победа. Он молодец, что осмелился на такой шаг. Уверен, что 95% людей этого бы не сделало», - сказал Яремчук.

Источник — Футбол 1/2/3

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