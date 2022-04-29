Роман ЯРЕМЧУК: «С эвакуацией родителей жены из Чернигова помог Ярмоленко»

Форвард национальной сборной Украины Роман Яремчук рассказал, как Андрей Ярмоленко помог покинуть, находящийся под ударом российских войск Чернигов, родителям его жены.

«У моей жены родители были довольно долгое время в Чернигове. Если я не ошибаюсь, то 43 дня они там сидели. Мы через волонтеров помогали, чтобы им просто привезли буханку хлеба, бутылку воды. Столь ситуация была критической, что я даже не знал, что делать. Обратился к Андрею Ярмоленко, зная, что он из Чернигова и говорю: «Помоги чем сможешь, я отблагодарю». Конечно, Андрей откликнулся на мою просьбу и практически через два дня их вывезли. Ситуация была достаточно сложной», - сказал Яремчук.