Администратор сборной Украины: «Выражаем большую благодарность ВСУ»

Старший администратор национальной сборной Украины Александр Кистикин прокомментировал выезд главной команды на сборы в Словению.
«Впервые за все годы существования национальной сборной Украины мы отправляемся на сборы в условиях военного положения. Сложно было это все организовать. Благодарим за поддержку УЕФА и президента УАФ Андрея Павелко. Сегодня он в командировке в Полтаве.
Мы выражаем большую благодарность ВСУ за защиту нашей страны. Приглашаем наших воинов поддерживать сборную Украины в товарищеских и официальных матчах», - сказал Кистикин.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.