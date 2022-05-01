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Администратор сборной Украины: «Выражаем большую благодарность ВСУ»

Александр Кистикин – о подготовительном сборе команды Александра Петракова

  • 01.05.2022 09:25
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Администратор сборной Украины: «Выражаем большую благодарность ВСУ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Старший администратор национальной сборной Украины Александр Кистикин прокомментировал выезд главной команды на сборы в Словению.

«Впервые за все годы существования национальной сборной Украины мы отправляемся на сборы в условиях военного положения. Сложно было это все организовать. Благодарим за поддержку УЕФА и президента УАФ Андрея Павелко. Сегодня он в командировке в Полтаве. 

Мы выражаем большую благодарность ВСУ за защиту нашей страны. Приглашаем наших воинов поддерживать сборную Украины в товарищеских и официальных матчах», - сказал Кистикин.

Источник — Футбол 1/2/3

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