Администратор сборной Украины: «Выражаем большую благодарность ВСУ»

Старший администратор национальной сборной Украины Александр Кистикин прокомментировал выезд главной команды на сборы в Словению.

«Впервые за все годы существования национальной сборной Украины мы отправляемся на сборы в условиях военного положения. Сложно было это все организовать. Благодарим за поддержку УЕФА и президента УАФ Андрея Павелко. Сегодня он в командировке в Полтаве.

Мы выражаем большую благодарность ВСУ за защиту нашей страны. Приглашаем наших воинов поддерживать сборную Украины в товарищеских и официальных матчах», - сказал Кистикин.