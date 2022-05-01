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Сергей КРИВЦОВ: «Украина имеет большие шансы пройти на чемпионат мира»

Защитник «Шахтера» – о шансах национальной команды поехать в Катар

  • 01.05.2022 08:30
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Сергей КРИВЦОВ: «Украина имеет большие шансы пройти на чемпионат мира»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Кривцов

Защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о шансах национальной команды на выход в основную стадию чемпионата мира по футболу 2022.

«Шансы очень велики, как это было до войны. Динамо большое количество дней проводит на сборах, Шахтер провел хорошие сборы. Я думаю, что эти два клуба являются базовыми нашей сборной и, как вижу я, все ребята в хорошей форме.

В первую очередь, мы не должны упасть лицом в грязь. Как и наши воины борются, мы должны быть на одном с ними уровне, и принести в такое непростое время радость нашим болельщикам, гражданам страны», - сказал Кривцов.

Источник — Футбол 1/2/3

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