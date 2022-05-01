Сергей КРИВЦОВ: «Украина имеет большие шансы пройти на чемпионат мира»

Защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал о шансах национальной команды на выход в основную стадию чемпионата мира по футболу 2022.

«Шансы очень велики, как это было до войны. Динамо большое количество дней проводит на сборах, Шахтер провел хорошие сборы. Я думаю, что эти два клуба являются базовыми нашей сборной и, как вижу я, все ребята в хорошей форме.

В первую очередь, мы не должны упасть лицом в грязь. Как и наши воины борются, мы должны быть на одном с ними уровне, и принести в такое непростое время радость нашим болельщикам, гражданам страны», - сказал Кривцов.