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КРИВЦОВ: «Не верили до последнего, даже когда орки стояли вокруг Украины»

Защитник «Шахтера» – о полномасштабной войне с россией

  • 29.04.2022 15:01
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КРИВЦОВ: «Не верили до последнего, даже когда орки стояли вокруг Украины»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Кривцов

Защитник сборной Украины и донецкого «Шахтера» Сергей Кривцов рассказал, как проходили его первые дни войны, где находилась его семья и сам футболист, как он восстанавливается после травмы.

«Не верили до последнего, даже когда орки стояли вокруг нашей страны. Надеялись, что у них в голове есть мозги, но как оказалось, что нет. Второй раз полностью разрушили нашу жизнь, выгоняя нас из нашего дома. На сегодняшний день я на 100% верю в нашу победу — это дело времени. Я хочу и вернусь в Украину жить со своей семьей.

Первые дни войны мы пробыли в Киеве, жили на паркинге, мы даже не поднимались в квартиры. Потом приняли решение, что детей нужно вывозить, в первую очередь, было страшно за их жизнь и не хотели, чтобы они слышали взрывы и видели этот ужас.

Мы приехали в Бухарест, мне удалось уехать, потому что я многодетный отец. Там продолжил заниматься и возобновляться. Должен был делать 24 февраля повторный КТ-снимок, но из-за этих действий, я не смог пройти правильно медицинское обследование и тренировался самостоятельно. Когда приехал в клуб, врачи сказали, что я в хорошей физической форме, просто нужно время, чтобы адаптировать голеностоп и в ближайшее время буду тренироваться. Я начал бегать, думаю, что неделя или две - и я буду на 100% готов», - сказал Кривцов.

Источник — Футбол 1/2/3

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