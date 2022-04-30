Марта КОСТЮК: «Пусть игроки из рф публично скажут, что поддерживают войну»

Украинская теннисистка Марта Костюк считает справедливым исключение игроков из рф из белоруси из розыгрыша Уимблдона и остальных турниров Великобритании.

«Некоторые из российских игроков не живут в России. У них есть все возможности забрать свои семьи и выехать. И говорить тогда то, что по их ощущениям правильно, если им кажется, что они должны высказаться. Но они этого не делают. У них было много времени на это, будем честны. Каждый делает свой выбор».

«Есть полно игроков, у которых есть возможности вывезти свои семьи из страны. Они этого не делают все равно. Почему, я не знаю. Я бы не хотела жить в стране, которая не разрешает мне высказываться, которая не позволяет мне жить своей жизнью, которая хочет, чтобы моя семья была в опасности из-за моих действий. Вот почему мы стараемся заставить их высказаться в любом случае».

«И даже если ты поддерживаешь это вторжение, просто заяви об этом публично. Но они знают, что если поступят так, то останутся без работы», - сказала Костюк в интервью CNN.