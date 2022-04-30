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Марта КОСТЮК: «Пусть игроки из рф публично скажут, что поддерживают войну»

Теннисистов из рф и беларуси отстранили от Уимблдона

  • 30.04.2022 22:33
  • 643 просмотра
  • 3 комментария
Марта КОСТЮК: «Пусть игроки из рф публично скажут, что поддерживают войну»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк считает справедливым исключение игроков из рф из белоруси из розыгрыша Уимблдона и остальных турниров Великобритании.

«Некоторые из российских игроков не живут в России. У них есть все возможности забрать свои семьи и выехать. И говорить тогда то, что по их ощущениям правильно, если им кажется, что они должны высказаться. Но они этого не делают. У них было много времени на это, будем честны. Каждый делает свой выбор».

«Есть полно игроков, у которых есть возможности вывезти свои семьи из страны. Они этого не делают все равно. Почему, я не знаю. Я бы не хотела жить в стране, которая не разрешает мне высказываться, которая не позволяет мне жить своей жизнью, которая хочет, чтобы моя семья была в опасности из-за моих действий. Вот почему мы стараемся заставить их высказаться в любом случае».

«И даже если ты поддерживаешь это вторжение, просто заяви об этом публично. Но они знают, что если поступят так, то останутся без работы», - сказала Костюк в интервью CNN.

Источник — Большой теннис Украины

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra, 30.04.2022 23:35
    +1
    Марта, ты лучшая! Ждём завтра победы!
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    online
    grifon., 30.04.2022 23:33
    +1
    спершу прочитай про що вона каже
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    online
    GloryUkraine, 30.04.2022 23:30
    -1
    Заголовок виправте.
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