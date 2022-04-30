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Андрей САНИН: «Мы узнали, что такое ад»

Вице-президент «Мариуполя» – об ужасах в родном городе

  • 30.04.2022 19:27
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Андрей САНИН: «Мы узнали, что такое ад»
© ФК Мариуполь. Андрей Санин

Вице-президент футбольного клуба «Мариуполь» Андрей Санин рассказал, что происходило в Мариуполе, и что ему пришлось пережить.

«Есть метафизическое понятие «ад», то там оно было физически реализовано. Это был настоящий ад. Когда ты каждое мгновение ждешь своей смерти и смерти близких. Ты понимаешь, что ничего не можешь сделать, это настолько сложно психологически. Здесь даже не так страшны голод, холод,  жажда, которые у нас были, а постоянное ожидание смерти – это просто ужасно.

Город стерли с лица земли. Даже не смотрели, гражданские объекты или нет, просто уничтожали. Это подлинный геноцид.

От рук россиян ситуация в Мариуполе хуже, чем в Сирии. Они переплюнули сами себя. С чем вызвано это зверство по отношению к нашему городу, я не могу понять», - сказал Санин.

Источник — Футбол 1/2/3

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