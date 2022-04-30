ПАВЕЛКО: «Вариант проведения чемпионата в западной Украине – возможен»

Андрей Павелко считает, что следующий чемпионат Украины клубы могут начать в Западной Украине. Но для этого нужно выгнать рашистов из нашей территории.

– Футбольная инфраструктура на территориях, где были или до сих пор продолжаются боевые действия, получила повреждения. Часть и вовсе разрушена. Можно ли считать, что именно Запад Украины может стать центром украинского футбола?

– Да. Такой вариант тоже возможен. Поэтому, когда мы всей страной отпразднуем победу над рашистами, обязательно будет принято решение о старте следующего чемпионата. И тогда, как вариант, будем рассматривать его начало в Западной Украине. Где все клубы приедут и отыграют первый круг, или вообще весь чемпионат. Вариант проведения чемпионата в западных областях Украины – возможен. Но хочется, чтобы как можно быстрее отстроилась Украина, все наши города и в целом, вся страна вернулась к мирной жизни. К жизни, в которой болельщики с детьми будут приходить на футбол и болеть за свои команды.