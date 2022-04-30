Роман ЯРЕМЧУК: «Могу забивать гораздо больше голов»

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук подвел итог первого сезона в португальском клубе.
– Конечно, я много об этом думаю, анализирую. Много причин, о которых я совсем не хочу говорить. Я знаю, что могу гораздо лучше - забивать гораздо больше голов. Посмотрим, достаточно непростой сезон для клуба и для меня. Хочется большего, вот и все.
– Ты сам чувствуешь, что можешь?
– Конечно, конечно, чувствую, что могу и буду для этого очень много прилагать усилия, - признался Яремчук.
В текущем сезоне Яремчук принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных пасов. «Бенфика» добралась до 1/4 финала ЛЧ и на данный момент занимает третье место в чемпионате Португалии.
Источник — Футбол 1/2/3
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