Роман ЯРЕМЧУК: «Могу забивать гораздо больше голов»

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук подвел итог первого сезона в португальском клубе.

– Конечно, я много об этом думаю, анализирую. Много причин, о которых я совсем не хочу говорить. Я знаю, что могу гораздо лучше - забивать гораздо больше голов. Посмотрим, достаточно непростой сезон для клуба и для меня. Хочется большего, вот и все.

– Ты сам чувствуешь, что можешь?

– Конечно, конечно, чувствую, что могу и буду для этого очень много прилагать усилия, - признался Яремчук.

В текущем сезоне Яремчук принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 6 результативных пасов. «Бенфика» добралась до 1/4 финала ЛЧ и на данный момент занимает третье место в чемпионате Португалии.