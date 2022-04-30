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Пеп ГВАРДИОЛА: «Всегда сочувствую проблемам Ливерпуля»

Наставник «Манчестер Сити» – о плотном графике мерсисайдцев

  • 30.04.2022 16:07
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Всегда сочувствую проблемам Ливерпуля»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал слова Юргена Клоппа о плотном графике «Ливерпуля».

«Я всегда сочувствую проблемам «Ливерпуля». Сколько раз мы обсуждали эту проблему? Но ничего не изменится, потому что вещатели думают, как увеличить число зрителей.

Конечно, я все понимаю, но что я могу сделать? Сэр Алекс Фергюсон был самой влиятельной фигурой английского футбола, он тоже жаловался всегда на это.

Но если бы я был недоволен чем-то, я бы отправился домой и не тренировал «Манчестер Сити». Я бы уехал в лигу Мальдив, играл бы раз в неделю и так комфортно чувствовал себя под кокосовыми пальмами», - сказал Гвардиола.

Источник — The Guardian

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