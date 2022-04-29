Юрген КЛОПП: «Ливерпуль хочет выиграть 4 трофея. Попробуем выжать максимум»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп не скрывает, что команда нацелена завершить сезон с четырьмя трофеями.

Красные сражаются за титул АПЛ, близки к выходу в финал Лиги чемпионов, а также вышли в финал Кубка Англии и уже выиграли Кубок английской лиги.

«Сейчас команда действительно нацелена на четыре трофея. Ничего не гарантировано, но нужно это попробовать, нужно насладиться этим сезоном. Не знаю, удастся ли нам выиграть хоть что-то, но мы попробуем выжать максимум».

«Будет здорово заполучить все, что возможно», - сказал Клопп.