Дембеле пропустит матч c Мальоркой из-за ангины

Форвард каталонской «Барселоны» Усман Дембеле пропустит матч 34-го тура Ла Лиги против «Мальорки».
24-летний футболист не сыграет в матче из-за болезни. У форварда присутствуют симптомы ангины.
Встреча 34-го тура Примеры состоится в воскресенье, 1 мая.
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Источник — Sport.es
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