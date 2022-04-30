Серхио РАМОС: «Приложу все усилия, чтобы вернуться на прежний уровень»

Защитник ПСЖ Серхио Рамос за последний год больше лечился, чем играл. Поэтому даже появлялась информация о том, что ПСЖ хочет избавиться от него.

Однако Рамос уверяет, что хочет вернуться на топ-уровень:

«Я счастлив вернуться на поле, регулярно проводить матчи. Я приложу все усилия, чтобы вернуться на свой прежний уровень. Может, это даже удастся мне до конца текущего сезона, а потом я продолжу в таком же темпе. Иметь возможность сейчас играть в футбол – это награда за мой тяжелый труд над собой».