Серхио РАМОС: «Приложу все усилия, чтобы вернуться на прежний уровень»

Защитник ПСЖ Серхио Рамос за последний год больше лечился, чем играл. Поэтому даже появлялась информация о том, что ПСЖ хочет избавиться от него.
Однако Рамос уверяет, что хочет вернуться на топ-уровень:
«Я счастлив вернуться на поле, регулярно проводить матчи. Я приложу все усилия, чтобы вернуться на свой прежний уровень. Может, это даже удастся мне до конца текущего сезона, а потом я продолжу в таком же темпе. Иметь возможность сейчас играть в футбол – это награда за мой тяжелый труд над собой».
Источник — Footmercato
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