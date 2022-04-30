Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Я – лучший игрок в истории MLS»

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович, который в 2019 – 2018 годах выступал в MLS за «Лос-Анджелес» Гэлакси», вспомнил период своих выступлений в США:

«Я очень благодарен MLS, потому что лига дала мне возможность почувствовать, что я жив. Но проблема была в том, что я был слишком жив. Я был слишком хорош для всего турнира. Я - лучший игрок в истории MLS.

И это не значит, что у меня большое эго или что я кичусь. Это верно. Когда я был там, я наслаждался этим. Я хорошо провел время в лиге. Мне нравилось, как они работают, как занимаются маркетингом.

Игра в MLS была для меня самым лучшим вариантом для возвращения после травмы. Я был в своей лучшей форме за карьеру. Мне говорили, что там пустые стадионы, но они не были пусты, когда я играл там. Они были даже переполнены. Мне не на что жаловаться. Я был очень счастлив там».

Ранее сообщалось, что летом Ибрагимович может завершить карьеру.