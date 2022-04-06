Ибрагимович завершит карьеру летом при одном условии

Златан Ибрагимович рассматривает возможность завершения карьеры в конце нынешнего сезона. К такому решению 40-летнего шведа подталкивает невыход вместе со сборной на чемпионат мира в Катаре.

Однако уходить на пессимистической ноте Ибрагимович не хочет. Он завершит карьеру только если выиграет с «Миланом» в нынешнем сезоне хоть один трофей.

«Россонери» сейчас лидируют в Серии А и вышли в полуфинал Кубка Италии, где их соперником является «Интер». Ранее сообщалось о том, что «Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт.