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Ибрагимович завершит карьеру летом при одном условии

Это случится, если швед выиграет какой-то трофей с «Миланом»

  • 06.04.2022 20:43
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Ибрагимович завершит карьеру летом при одном условии
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович рассматривает возможность завершения карьеры в конце нынешнего сезона. К такому решению 40-летнего шведа подталкивает невыход вместе со сборной на чемпионат мира в Катаре.

Однако уходить на пессимистической ноте Ибрагимович не хочет. Он завершит карьеру только если выиграет с «Миланом» в нынешнем сезоне хоть один трофей.

«Россонери» сейчас лидируют в Серии А и вышли в полуфинал Кубка Италии, где их соперником является «Интер». Ранее сообщалось о том, что «Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт.

Источник — La Gazzetta dello Sport

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