Ибрагимович завершит карьеру летом при одном условии

Златан Ибрагимович рассматривает возможность завершения карьеры в конце нынешнего сезона. К такому решению 40-летнего шведа подталкивает невыход вместе со сборной на чемпионат мира в Катаре.
Однако уходить на пессимистической ноте Ибрагимович не хочет. Он завершит карьеру только если выиграет с «Миланом» в нынешнем сезоне хоть один трофей.
«Россонери» сейчас лидируют в Серии А и вышли в полуфинал Кубка Италии, где их соперником является «Интер». Ранее сообщалось о том, что «Милан» предложит Ибрагимовичу новый контракт.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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