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Милан предложит Ибрагимовичу новый контракт

Шведский ветеран останется в клубе еще на год

  • 24.03.2022 16:35
  • 469 просмотров
  • 1 комментарий
Милан предложит Ибрагимовичу новый контракт
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Милан» собирается предложить новый контракт Златану Ибрагимовичу. Встречал сторон запланирована на конец апреля.

Нынешний контракт Ибрагимовича рассчитан до конца текущего сезона. Новое соглашение будет рассчитано еще на год.

Ранее Ибрагимович заявил, что пока не планирует завершать карьеру. В октябре шведу исполнится 41 год. В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 8 голов и 2 ассиста в 22 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Источник — твиттер Николо Скиры

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    online
    Lucky Lucky, 24.03.2022 17:02
    0
    хіба що до тренерського штабу, досить вже
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