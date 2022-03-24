Милан предложит Ибрагимовичу новый контракт

«Милан» собирается предложить новый контракт Златану Ибрагимовичу. Встречал сторон запланирована на конец апреля.

Нынешний контракт Ибрагимовича рассчитан до конца текущего сезона. Новое соглашение будет рассчитано еще на год.

Ранее Ибрагимович заявил, что пока не планирует завершать карьеру. В октябре шведу исполнится 41 год. В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 8 голов и 2 ассиста в 22 матчах за «Милан» во всех турнирах.