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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Чувствую панику от перспективы выхода на пенсию»

Форвард «Милана» не хочет завершать карьеру

  • 22.03.2022 23:02
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Златан ИБРАГИМОВИЧ: «Чувствую панику от перспективы выхода на пенсию»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Златан Ибрагимович

40-летний форвард «Милана» Златан Ибрагимович в очередной раз заявил о том, что не хочет завершать карьеру в ближайшее время:

«Я чувствую легкую панику от перспективы выхода на пенсию. Безусловно, буду продолжать играть как можно дольше, пока я могу добиваться результатов. Я хочу завершить свою карьеру без сожаления, поэтому я должен максимально использовать свое время».

В нынешнем сезоне на счету Ибрагимовича 8 голов и 2 ассиста в 22 матчах за «Милан» во всех турнирах.

Источник — Football-Italia

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