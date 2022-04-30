Стивен ДЖЕРРАРД: «Клопп – важнейшее подписание Ливерпуля»

Главный тренер «Астон Виллы» и легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал продление «Красными» контракта с Юргеном Клоппом:

«Все фаны «Ливерпуля» по всему миру в восторге от этой новости. Поздравляем Юргена и его штаб. Это важнейшее подписание клуба на многие годы вперед. Так высоко мы все думаем о нем. Он, безусловно, этого заслуживает.

Фаны уже некоторое время стремились к этому подписанию. Он создал команду мирового класса. «Ливерпуль» находится на пороге чего-то особенного».