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Стивен ДЖЕРРАРД: «Клопп – важнейшее подписание Ливерпуля»

Наставник «Астон Виллы» – о своем коллеге из «Ливерпуля»

  • 30.04.2022 11:34
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Стивен ДЖЕРРАРД: «Клопп – важнейшее подписание Ливерпуля»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Астон Виллы» и легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард прокомментировал продление «Красными» контракта с Юргеном Клоппом:

«Все фаны «Ливерпуля» по всему миру в восторге от этой новости. Поздравляем Юргена и его штаб. Это важнейшее подписание клуба на многие годы вперед. Так высоко мы все думаем о нем. Он, безусловно, этого заслуживает.

Фаны уже некоторое время стремились к этому подписанию. Он создал команду мирового класса. «Ливерпуль» находится на пороге чего-то особенного».

Источник — Daily Mirror

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