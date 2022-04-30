Мбаппе обошел Ибрагимовича по голам за ПСЖ в Лиге 1

Вчера ПСЖ в 35-м туре Лиги 1 на выезде сыграл вничью 3:3 со «Страсбургом». Дубль в этом матче сделал форвард ПСЖ Килиан Мбаппе.

Для него эти голы стали 114-м и 115-м в Лиге 1 в составе ПСЖ. По этому показателю он обошел Златана Ибрагимовича, который выступал за ПСЖ в 2012 – 2016 годах.

Еще 16 голов в Лиге 1 Мбаппе забил в составе «Монако» до перехода в ПСЖ летом 2017 года. Сейчас Мбаппе является вторым бомбардиром в истории ПСЖ в Лиге 1. Больше голов за клуб забил только Эдинсон Кавани – 138.