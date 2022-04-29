Лига 1. ПСЖ в статусе чемпиона сыграл в боевую ничью со Страсбуром

В стартовом матче 35-го тура Лиги 1 ПСЖ уже в статусе чемпиона на выезде играл со «Страсбуром». Команда Маурисио Почеттино, несмотря на дубль Килиана Мбаппе, упустила победу на последних минутах – боевая ничья 3:3.

«Страсбур» - ПСЖ – 3:3

Голы: Гамейро 3, Верратти 75 (автогол), Каси 90+2 – Мбаппе 23, 68, Хакими 64

«Страсбуру» эта ничья позволила набрать 57 очков и выйти на пятое место в турнирной таблице.