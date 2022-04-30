Унион – Гройтер Фюрт – 1:1. Большой фэйл защитника. Видео голов и обзор

В матче 32-го тура чемпионата Германии «Унион» Берлин дома сыграл вничью с «Гройтер Фюрт» (1:1).

Для гостей счет открыл Бранимир Хргота на 33-й минуте. У хозяев на 72-й минуте отличился Свен Михель после грубой ошибки защитника у своих ворот.

В Бундеслиге «Унион» Берлин входит в топ-6 (51 очко). «Гройтер Фюрт» замыкает турнирную таблицу, имея всего 18 баллов.

Бундеслига 1. 32-й тур

Унион Берлин – Гройтер Фюрт – 1:1

Голы: Михель, 72 – Хргота, 33.

Унион Берлин: Реннов, Еккель, Гиссельманн (Михель, 70), Триммель, Кнохе, Хайнц (Рюерсон, 24), Хедира, Премель, Харагути (Фогльзаммер, 46), Авонийи (Беренс, 70), Беккер (Озтунали, 85).

Гройтер Фюрт: Линде, Аста, Виллемс (Бауэр, 73), Фиргефер, Иттер, Рашль, Тилльманн (Юнг, 90), Грисбек, Хргота, Нганкам (Грин, 73), Левелинг (Абиама, 84).

Предупреждения: Рюерсон, 53, Кнохе, 77 – Виллемс, 31, Хргота, 90+1.

Судья: Иттрих (Германия).