Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
34-й тур
Севилья
1 : 1
Кадис
29.04.2022, FT   ТВ-трансляция: 

ВИДЕО. Севилья не сумела обыграть Кадис в андалусийском дерби

Хозяева поля вышли на 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги

  • 30.04.2022 01:15
  • 34 просмотра
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Севилья не сумела обыграть Кадис в андалусийском дерби
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 34-го тура чемпионата Испании андалусийское дерби между «Севильей» и «Кадисом» закончилось вничью (1:1).

У «Севильи» гол на 7-й минуте забил Юссеф Эн-Несири, а у гостей отличился Лукас Перес на 66-й минуте.

Хозяева поля вышли на 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги (64 очков). 

Лидеры Ла Лиги: Реал Мадрид (78), Севилья (64), Барселона (63), Атлетико (61), Бетис (57), Реал Сосьедад (55), Вильярреал (52).

Лига 1. 34-й тур

Севилья – Кадис – 1:1

Голы: Эн-Несири, 7 – Лукас, 66.

Севилья: Буну, Хесус Навас (Ромеро, 83), Акунья, Диего Карлос, Кунде, Хоан Хордан (Оливер Торрес, 71), Ракитич (Корона, 57), Окампос, Эн-Несири, Ламела (Дилэйни, 57), Гомес.

Кадис: Ледесма, Фали, Акапо, Эспино, Эрнандес, Йенссон (Негредо, 79), Хосе Мари (Сан Эметерио, 69), Фернандес, Алехо (Аларкон, 85), Собрино (Арсамендия, 84), Лукас (Санчес, 84).

Предупреждения: Гомес, 61, Хесус Навас, 78 – Йенссон, 17, Эспино, 90.

Судья: Мартинес (Испания)

События матча
66' ГОЛ ! Мяч забил Лукас Перес (Кадис).
7' ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности