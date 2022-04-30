ВИДЕО. Севилья не сумела обыграть Кадис в андалусийском дерби

В матче 34-го тура чемпионата Испании андалусийское дерби между «Севильей» и «Кадисом» закончилось вничью (1:1).
У «Севильи» гол на 7-й минуте забил Юссеф Эн-Несири, а у гостей отличился Лукас Перес на 66-й минуте.
Хозяева поля вышли на 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги (64 очков).
Лидеры Ла Лиги: Реал Мадрид (78), Севилья (64), Барселона (63), Атлетико (61), Бетис (57), Реал Сосьедад (55), Вильярреал (52).
Лига 1. 34-й тур
Севилья – Кадис – 1:1
Голы: Эн-Несири, 7 – Лукас, 66.
Севилья: Буну, Хесус Навас (Ромеро, 83), Акунья, Диего Карлос, Кунде, Хоан Хордан (Оливер Торрес, 71), Ракитич (Корона, 57), Окампос, Эн-Несири, Ламела (Дилэйни, 57), Гомес.
Кадис: Ледесма, Фали, Акапо, Эспино, Эрнандес, Йенссон (Негредо, 79), Хосе Мари (Сан Эметерио, 69), Фернандес, Алехо (Аларкон, 85), Собрино (Арсамендия, 84), Лукас (Санчес, 84).
Предупреждения: Гомес, 61, Хесус Навас, 78 – Йенссон, 17, Эспино, 90.
Судья: Мартинес (Испания)
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Лукас Перес (Кадис).
|7'
|ГОЛ ! Мяч забил Юссеф Эн-Несири (Севилья).
Источник — Sport.ua
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