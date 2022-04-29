Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Реал включился в гонку за Погба

Хавбек летом покинет «Манчестер Юнайтед»

  • 29.04.2022 23:50
  • 140 просмотров
  • 1 комментарий
Реал включился в гонку за Погба
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» включился в борьбу за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. «Сливочные» готовы предложить 29-летнему хавбеку контракт на три года.

Напомним, контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает ближайшим летом. Главным претендентом на хавбека считается ПСЖ.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 9 ассистов в 27 матчах во всех турнирах.

Источник — Twitter

(3 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    StringerBell, 30.04.2022 00:26
    +1
    Гонку ? ленивый он что бы всегда держать топ планку, но всеми навыками для этого обладает
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности