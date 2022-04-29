Реал включился в гонку за Погба

«Реал» включился в борьбу за полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. «Сливочные» готовы предложить 29-летнему хавбеку контракт на три года.

Напомним, контракт Погба с «Манчестер Юнайтед» истекает ближайшим летом. Главным претендентом на хавбека считается ПСЖ.

Погба выступает за «Манчестер Юнайтед» с лета 2016 года. В нынешнем сезоне на его счету 1 гол и 9 ассистов в 27 матчах во всех турнирах.