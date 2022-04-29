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Манчестер Юнайтед начал переговоры с Дибалой

Форвард «Ювентуса» летом станет свободным агентом

  • 29.04.2022 19:58
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  • 1 комментарий
Манчестер Юнайтед начал переговоры с Дибалой
© Getty Images/Global Images Ukraine. Пауло Дибала

«Манчестер Юнайтед» начал предварительные переговоры с окружением форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, который летом станет свободным агентом. В подписании 28-летнего аргентинца заинтересован новый наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.

Сейчас главным претендентом на Дибалу считается «Интер». Однако чемпионам Италии нужно сначала разгрузить свою зарплатную ведомость, чтобы сделать предложение аргентинцу.

В нынешнем сезоне на счету Дибалы 14 голов и 6 ассистов в 34 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Источник — La Gazzetta dello Sport

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    online
    justhateme, 29.04.2022 20:17
    0
    да он мертвьій уже как третий год, зачем?
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