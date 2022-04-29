Манчестер Юнайтед начал переговоры с Дибалой

«Манчестер Юнайтед» начал предварительные переговоры с окружением форварда «Ювентуса» Пауло Дибалы, который летом станет свободным агентом. В подписании 28-летнего аргентинца заинтересован новый наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг.
Сейчас главным претендентом на Дибалу считается «Интер». Однако чемпионам Италии нужно сначала разгрузить свою зарплатную ведомость, чтобы сделать предложение аргентинцу.
В нынешнем сезоне на счету Дибалы 14 голов и 6 ассистов в 34 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.
Источник — La Gazzetta dello Sport
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