Александр ГОЛОВКО: «Для меня россия – выключенная страна с 2014 года»

Экс-футболист сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Головко высказался о войне с россией.

«Для меня все сразу отключилось в 2014 году. У моей семьи не было дилеммы: куда, что, ехать на россию, не ехать. Просто выключенная страна в голове. В ту сторону не поворачивается ничего. Все, неинтересно. Начиная от фильмов, сериалов. Музыка иногда доходила, потому что у меня молодые ребята, они ее слушали. А все остальное…».

Работа в россии? Есть другие страны, и тут можно зарабатывать. Поэтому поездка Ваньки Ордеца в россию мне была непонятной. Он заложник контракта? Та слушайте… Сейчас мы знаем, что такое заложник. Это когда связано со смертью, и капец. Все остальное – принятие решений», - сказал Головко.