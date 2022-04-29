ЯРЕМЧУК: «На стадионе Бенфики уже можно сделать новый сектор для украинцев»

Форвард «Бенфики» Роман Яремчук рассказал, как удается помогать украинским беженцам в Португалии.

– Я сразу связался с людьми, которые помогают украинцам, приезжающим сюда. Мы предоставили 40 детям детский сад на 4 месяца - то есть все украинские дети, приезжающие в Португалию, останавливаются в этом детском саду. У них есть все. Мы им купили кровати, оплатили полностью питание, оплатили зарплату учителям.

Также некоторые футболисты из «Бенфики» к этому приобщились. Но я не хочу называть фамилию. Я думаю, что они тоже этого не хотят. Я скажу, что их немного. Один футболист, кстати, играл в России. Я думаю, вы догадаетесь.

– Много наших беженцев в Лиссабоне?

– Очень много. Я понимаю, что в Польше, Молдове, Румынии очень много наших, но в Португалии, когда я езжу на машине, вижу украинские номера и украинские ленты.

Очень многие разговаривают на украинском языке.

На стадионе уже можно сделать новый сектор для украинцев. Очень много украинцев, - сказал Яремчук.