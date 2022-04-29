Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

Роман ЯРЕМЧУК: «Я предчувствовал начало войны в Украине»

Нападающий «Бенфики» вспомнил 23 февраля 2022 года

  • 29.04.2022 13:37
  • 199 просмотров
  • 0 комментариев
Роман ЯРЕМЧУК: «Я предчувствовал начало войны в Украине»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард португальской «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал свое празднование гола в матче 1/8 Лиги чемпионов в ворота «Аякса». Напомним, что этот матч состоялся 23 февраля, а нападающий отпраздновал гол, показав футболку с Гербом Украины.

«Я человек, следящий за политикой. Всегда читаю новости, мне это интересно. Я понимал, что что-то начинается. К большому сожалению, так и произошло, я наверняка чувствовал это и решил поддержать наш народ, проявить маленький патриотизм, чтобы украинцы немного порадовались этому. Но, к сожалению, утром никто не радовался, а была беда и трагедия», - сказал Яремчук.

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Материалы сайта предназначены для лиц старше 21 года (21+) Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности