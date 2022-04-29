Роман ЯРЕМЧУК: «Я предчувствовал начало войны в Украине»

Форвард португальской «Бенфики» Роман Яремчук прокомментировал свое празднование гола в матче 1/8 Лиги чемпионов в ворота «Аякса». Напомним, что этот матч состоялся 23 февраля, а нападающий отпраздновал гол, показав футболку с Гербом Украины.

«Я человек, следящий за политикой. Всегда читаю новости, мне это интересно. Я понимал, что что-то начинается. К большому сожалению, так и произошло, я наверняка чувствовал это и решил поддержать наш народ, проявить маленький патриотизм, чтобы украинцы немного порадовались этому. Но, к сожалению, утром никто не радовался, а была беда и трагедия», - сказал Яремчук.