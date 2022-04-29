Надежда Киченок не смогла выиграть стартовый матч в Мадриде

Украинская теннисистка Надежда Киченок не смогла успешно стартовать в рамках грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде.
В первом круге Надя в дуэте с Екатериной Горгодзе из Грузии проиграла тандему Хань Синьюнь (Китай) /Александра Панова.
Мадрид. Первый круг
Надежда Киченок / Екатерина Горгодзе – Хань Синьюнь / Александра Панова – 4:6, 6:4, 9-11
Источник — Sport.ua
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